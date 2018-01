François donne une messe géante à Lima

Les Péruviens ont accueilli le souverain pontife avec une ferveur qui contraste avec l'accueil plutôt froid lors de son étape au Chili, pays secoué par la polémique sur les scandales de pédophilie.

Les traits tirés par un voyage d'une semaine dans six villes, le pape François âgé de 81 ans a salué au réveil les nombreux Péruviens qui l'attendaient devant la nonciature apostolique où il réside, dont beaucoup avaient dormi sur place, avant de traverser la capitale en papamobile, accompagné par une foule enthousiaste.

Au sanctuaire du Seigneur des miracles - patron de Lima -, le pape a prononcé une homélie devant 500 soeurs contemplatives cloîtrées. Il s'est recueilli devant une icône révérée du Christ peinte au 17e siècle et qui fait l'objet de récits miraculeux.

A la cathédrale de Lima, au Pérou, le pape François se recueille devant les reliques de saints péruviens : Saint Turibio de Mogrovejo, Sainte Rose de Lima et Saint Martin de Porrès. #FranciscoEnPeru #UnidosPorLaEsperanza pic.twitter.com/4NvoGpFtDX — KTOTV (@KTOTV) 21 janvier 2018

«Les ragots dans le couvent sont comme des terroristes: ils lancent une bombe et ils s'en vont», a-t-il lancé aux religieuses, suscitant rires et réactions embarrassées dans le public. «Soeurs terroristes, non, mordez-vous la langue» avant de parler, leur a-t-il dit.

Mise en garde

Le souverain pontife, qui avait reçu à la nonciature dans la matinée quatre détenus ainsi qu'une fillette avec un appareil respiratoire, transportée en ambulance, a ensuite rencontré les évêques péruviens à qui il a lancé une autre mise en garde: «Chers frères, travaillez pour l'unité, ne restez pas prisonniers des divisions qui fractionnent et limitent la vocation».

Point d'orgue de son étape péruvienne, François devait encore célébrer dans l'après-midi une messe géante sur une base aérienne au sud de Lima où étaient attendus près d'un million de personnes.

S'exprimant peu avant devant les évêques péruviens, le pape a vivement critiqué la corruption en Amérique latine. Il a estimé que «la politique est malade» dans cette région du monde, notamment au Pérou.

Le souverain pontife avait déjà célébré samedi à Trujillo, à 560 kilomètres au nord de Lima, une messe devant 200'000 fidèles face à la mer, se livrant à d'impressionnants bains de foule à bord de sa papamobile.

Message brouillé

Très attendu en début de semaine au Chili sur la question des scandales d'abus sexuels perpétrés par des prêtres, le pape avait d'abord marqué des points en rencontrant des victimes et en exprimant «sa honte». Mais François a ensuite brouillé son message et choqué bon nombre de Chiliens au tout dernier jour de sa visite.

Les évêques de la @conf_episcopal du Pérou attendent le pape François @Pontifex dans l'archevêché de Lima @arzlima pic.twitter.com/yjanrkoypJ — La Croix à Rome (@LaCroixRome) 21 janvier 2018

Il a en effet donné une accolade publique à Mgr Juan Barros, soupçonné d'avoir gardé sous silence les agissements d'un vieux prêtre pédophile défroqué par le Vatican. Il avait tenu juste auparavant des propos très peu apaisants pour les victimes d'abus sexuels.

«Le jour où vous m'apportez une preuve contre l'évêque Barros, je vous parlerai. Il n'y a pas une seule preuve contre lui. Tout est calomnie. C'est clair?», avait lancé jeudi le pape, interpellé par des journalistes chiliens.

Le cardinal Sean Patrick O'Malley, qui dirige une commission antipédophilie au sein du Vatican, a jugé «compréhensible» samedi que les propos du pape aient pu provoquer «une grande douleur» chez les victimes. Mais il a mis en avant la grande sincérité du pape lorsqu'il prône la tolérance zéro contre les actes pédophiles au sein de l'Eglise.

Le temps fort dans la «selva»

Pour autant, cette polémique ne suffit pas à expliquer le moindre engouement des Chiliens envers la visite papale. Ceux-ci, marqués par la dictature d'Augusto Pinochet, manifestent de la défiance envers toutes les formes de pouvoir, y compris celui de l'Eglise, explique un observateur.

Pays le plus critique de l'Eglise catholique en Amérique latine, il connaît en outre une révolution sociétale qui cadre peu avec une église réputée conservatrice et quelque peu hautaine.

Le pape François se rend à la cathédrale de Lima pour prier devant les reliques des saints péruviens. #FranciscoEnPeru #UnidosPorLaEsperanza

?? A suivre sur KTO et https://t.co/05LdMTIAAX pic.twitter.com/bXvKs5T40R — KTOTV (@KTOTV) 21 janvier 2018

Le pays a approuvé l'avortement thérapeutique et le Parlement examine la légalisation du mariage homosexuel, après avoir adopté les unions civiles entre personnes du même sexe. Lundi, une commission parlementaire a approuvé un projet de loi visant à reconnaître les personnes transsexuelles.

Le temps fort du 22e voyage du pape - grand défenseur du climat et des peuples indigènes - restera sa première visite en Amazonie, à Puerto Maldonado (sud-est), face à des milliers d'indigènes péruviens, brésiliens et boliviens. (ats/nxp)