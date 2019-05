Fugitif trahi par son post: «Alerte, je reviendrai pas»

Un homme recherché par la police en Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, a été arrêté dans une ville de la province voisine après avoir révélé sa localisation dans un message Facebook envoyé à une télévision locale. Cette dernière avait diffusé son avis de recherche.

Wanted man aides in his own arrest after disclosing his location to CFJC Today | MORE: https://t.co/Fa4uhCNxvf #Kamloops pic.twitter.com/hdqwUM58za