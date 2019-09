Fusillade «à l'aveugle» au Texas, sept victimes

Au moins sept personnes ont été tuées lorsqu'un homme a tiré samedi au hasard sur des automobilistes dans la ville texane d'Odessa dans le sud des Etats-Unis. L'agresseur a été abattu. Ses motifs ne sont pas connus.

Ce chiffre qui aurait pu être bien plus élevé, selon les forces de l'ordre, si l'assaillant avait pénétré dans le cinéma devant lequel il a été abattu. «Sept personnes ont été tuées, sept de nos citoyens. Ils avaient de 15 à 57 ans», a déclaré à la presse le chef de la police de la ville d'Odessa, Michael Gerke.

Odessa police chief says at least 5 people were killed and 21 injured after a mass shooting in Odessa, Texas, in a "horrific" day. pic.twitter.com/kzDB7CeJS9

Vingt-deux personnes ont aussi été blessées, dont trois agents de police et une fillette de 17 mois atteinte au visage. Les autorités avaient annoncé samedi que cinq personnes avaient été tuées lors de cette fusillade qui s'est produite sur plusieurs kilomètres, sur la route entre les villes d'Odessa et Midland.

La police de cette ville d'environ 100'000 habitants avait dans un premier temps fait état d'«un individu (possiblement deux) en train de rouler dans Odessa en tirant sur les gens au hasard». Elle avait demandé aux habitants de ne pas prendre la route et de faire extrêmement attention.

Motifs toujours pas connus

Le tireur a utilisé une arme de type fusil d'assaut. La fusillade a débuté quand une voiture de patrouille a tenté d'arrêter un véhicule sur l'autoroute I-20, entre Odessa et la ville voisine de Midland, mais «le conducteur, seul occupant de la voiture, a pointé un fusil par la fenêtre arrière de son véhicule et a tiré plusieurs coups de feu sur la patrouille de police», a précisé le département de la Sécurité publique du Texas dans un communiqué. Les motifs de cette tuerie ne sont pas connus.

Dans un tweet dimanche, le président Donald Trump a déploré une «tragédie». Mais plus tard, devant des journalistes à la Maison Blanche, il a affirmé que bien que des discussions sur le contrôle des armes à feu soient en cours avec des élus des partis démocrate et républicain, la fusillade «ne changeait rien».

Great job by Texas Law Enforcement and First Responders in handling the terrible shooting tragedy yesterday. Thank you also to the FBI, @GregAbbott_TX and all others. A very tough and sad situation!