Fusillade au siège de YouTube en Californie

La police est intervenue près du siège de YouTube à San Bruno en Californie, après le signalement de tirs.

Dans la soirée, des sources officielles ont confirmé que l'auteur des tirs était une femme, ont annoncé son décès, et qu'il relevait probabblement d'un suicide, et annoncé que quatre personnes ont été transportées à l'hôpital.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.