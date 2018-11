Fusillade dans un bar en Californie: treize morts

Treize personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans un bar mercredi soir dans le sud de la Californie, annonce jeudi matin le shérif du comté de Ventura, en banlieue de Los Angeles. Parmi elles figure le tireur.

Selon le shérif, onze personnes se trouvant dans le bar ont été tuées, de même qu'un policier intervenant sur les lieux. Le tireur est également mort, a-t-il ajouté, précisant qu'il ne le comptabilisait pas parmi les victimes.

Breaking: Witness says that a man shot a security guard before entering Borderline Grill and Bar in Thousand Oaks, California, then set off a ‘smoke’ device and started shooting people inside. The bomb squad and FBI are on the scene. pic.twitter.com/lMM1ZeXNjj

L'homme a fait feu lors d'une fête d'étudiants qui se déroulait au bar de music country, le Borderline Bar and Grill, dans la localité de Thousand Oaks. Selon le Los Angeles Times, qui cite un responsable des services de sécurité, au moins trente coups de feu ont été tirés.

«Les pompiers et les premiers intervenants sont arrivés à l'endroit où une fusillade a été signalée» avec «plusieurs blessés» à indiqué le service incendie du comté de Ventura dans un tweet. Des opérations de «sécurisation» du site sont en cours.

#OaksInc : Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc

Un témoin non identifié cité par le quotidien a indiqué qu'un homme était entré dans le bar vers 23h30 et avait commencé à tirer avec un «pistolet noir».

«Il a beaucoup tiré, au moins une trentaine de fois, j'entendais encore des coups de feu alors que tout le monde avait quitté le bar», a ajouté ce témoin cité par le LA Times.

One man outside Borderline Bar & Grill said he hadn't heard from all of his friends who'd been inside yet, but that he wasn't too worried.



"A lot of my friends survived Route 91,” he said. "If they survived that, they will survive this.” https://t.co/1DFIBM4BIv