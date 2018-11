Fusillade dans un bar: le tireur était un ex-Marine

Un homme a ouvert le feu mercredi soir dans un bar bondé de Thousand Oaks, dans le sud de la Californie. Il a tué douze personnes avant de lui-même trouver la mort, ont annoncé les autorités locales. Il s'agit d'un ancien soldat de 28 ans, a indiqué Geoff Dean, le shérif du comté de Ventura situé à la périphérie de Los Angeles. Il a servi dans le corps d'élite des Marines. «Nous n'avons aucune idée de ses motivations», a-t-il souligné tout en précisant qu'il n'y avait «aucune indication» qu'il avait ciblé des employés.

«Nous avons eu plusieurs contacts avec lui au fil des ans, pour des incidents mineurs». Et il avait été victime de coups dans un bar en janvier 2015, mais ce n'était pas l'établissement visé mercredi soir.

En avril, des policiers se sont rendus chez lui après avoir été contactés. «Ils ont discuté avec lui. Il était d'une certaine manière furieux». «Il agissait de manière irrationnelle» au point que des experts de la police en troubles psychologiques sont intervenus mais l'ont, in fine, laissé chez lui ne trouvant pas de raisons de l'arrêter ni de l'interner, a poursuivi le shérif, ajoutant que leur impression était qu'il pouvait souffrir de stress post-traumatique du fait de ses antécédents militaires.

Soirée étudiante

L'homme a fait irruption dans le Borderline Bar and Grill, qui accueillait au moment du drame une soirée étudiante à laquelle «plusieurs centaines» de jeunes devaient prendre part, a déclaré le capitaine Garo Kuredjian, des services du shérif du comté de Ventura.

Breaking: Witness says that a man shot a security guard before entering Borderline Grill and Bar in Thousand Oaks, California, then set off a ‘smoke’ device and started shooting people inside. The bomb squad and FBI are on the scene. pic.twitter.com/lMM1ZeXNjj — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 8 novembre 2018

Le shérif de ce comté de la périphérie de Los Angeles Geoff Dean a indiqué, lors d'une conférence de presse, que douze personnes avaient été tuées lors de cette fusillade, dont un policier intervenant sur les lieux. Le tireur est également mort, a-t-il ajouté, précisant qu'il ne le comptabilisait pas parmi les victimes.

Geoff Dean n'a pas pu préciser à ce stade si le tireur avait été abattu par les forces de l'ordre ou s'il avait retourné son arme contre lui.

Motivations inconnues

Dans un tweet matinal jeudi, le président Donald Trump a dit avoir été pleinement tenu informé de la situation en Californie. «La police a fait preuve d'un grand courage. Les unités de la police de la route californienne étaient sur place en trois minutes», a-t-il écrit.

I have been fully briefed on the terrible shooting in California. Law Enforcement and First Responders, together with the FBI, are on scene. 13 people, at this time, have been reported dead. Likewise, the shooter is dead, along with the first police officer to enter the bar.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2018

....Great bravery shown by police. California Highway Patrol was on scene within 3 minutes, with first officer to enter shot numerous times. That Sheriff’s Sergeant died in the hospital. God bless all of the victims and families of the victims. Thank you to Law Enforcement. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2018

L'identité du tireur et ses motifs restaient également indéterminés mais plusieurs témoins qui se trouvaient dans le Borderline Bar and Grill ont décrit un «homme en manteau noir» et «barbu».

«Nous ne savons pas s'il y a un lien terroriste ou pas. Rien ne me conduit, moi ou le FBI, à penser qu'il y a un lien terroriste», a expliqué le shérif. Mais «nous allons regarder cette possibilité», a-t-il ajouté.

Une trentaine de coups de feu

Le bar organisait tous les mercredis des soirées étudiantes, ouvertes aux jeunes de plus de 18 ans, alors qu'il faut le plus souvent avoir 21 ans - l'âge légal pour boire de l'alcool - pour entrer dans un bar aux Etats-Unis. Le shérif a estimé que les victimes avaient probablement entre 21 et 26 ans.

L'homme «a beaucoup tiré, au moins une trentaine de fois, j'entendais encore des coups de feu alors que tout le monde avait quitté le bar», a déclaré un témoin non identifié cité par le Los Angeles Times. D'autres témoins ont dit que le tireur avait lancé une grenade fumigène.

One man outside Borderline Bar & Grill said he hadn't heard from all of his friends who'd been inside yet, but that he wasn't too worried.



"A lot of my friends survived Route 91,” he said. "If they survived that, they will survive this.” https://t.co/1DFIBM4BIv — Los Angeles Times (@latimes) 8 novembre 2018

Selon l'un d'eux, interrogé par la télévision CNN mais visiblement en état de choc, le tireur est entré par la porte principale du bar, tirant sur un vigile, puis sur une jeune femme tenant le guichet d'accueil.

Scènes de panique

La plupart des témoins cités par les médias américains, en majorité des étudiants des nombreuses universités de cette banlieue résidentielle de Los Angeles, décrivent des scènes de panique après les premiers coups de feu.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc — VCFD PIO (@VCFD_PIO) 8 novembre 2018

«Tout le monde s'est jeté au sol très rapidement. Tout le monde voulait sortir le plus vite possible», a déclaré à l'AFP une jeune femme, qui s'est elle-même enfuie avec une amie par la fenêtre de la cuisine.

Les Etats-Unis sont régulièrement le théâtre de fusillades visant des lieux publics. La dernière en date avait fait onze morts dans une synagogue de Pittsburgh. Elles relancent à chaque fois le débat sur la possession et la dissémination des armes à feu dans le pays. (afp/nxp)