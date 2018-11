G20: l'Argentine priée de poursuivre «MBS»

L'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch a porté plainte lundi devant la justice argentine contre le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane dit «MBS», qui doit se rendre vendredi au G20 à Buenos Aires, dans les dossiers Khashoggi et du Yémen.

«Les autorités judiciaires argentines ont commencé à analyser une plainte sur le rôle présumé du prince héritier Mohammed ben Salmane sur de possibles crimes de guerre commis par la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen et des cas de torture par des responsables saoudiens», a écrit l'ONG dans un communiqué.

