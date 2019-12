Galapagos: une nappe de diesel «maîtrisée»

Une nappe de 2300 litres de diesel issus du naufrage d'une barge dans un port des Galapagos a été «maîtrisée», ont annoncé dimanche les autorités de l'Equateur, qui avaient activé un plan d'urgence pour protéger cet archipel inscrit au Patrimoine naturel de l'humanité.

«La situation est sous contrôle et un ensemble d'actions ont été déployées pour atténuer les éventuels impacts» de l'accident, a indiqué le service de communication de la présidence de la République dans un communiqué. «L'opération d'intervention a maîtrisé la nappe» de carburant, a-t-il affirmé.

L'accident, qui a fait un blessé, est survenu dans un port de l'île de San Cristobal. Une grue s'est effondrée lors du chargement d'un conteneur sur la barge et cette dernière, déstabilisée par le choc, a chaviré et a coulé, tout comme la grue.

Chiffons absorbants

Des personnels militaire et environnemental «ont mis des barrières de contention et des chiffons absorbants pour réduire le risque environnemental dû au naufrage de la barge Orca, avec un stock de 600 gallons de diesel», avait annoncé plus tôt sur son compte Twitter le Parc national Galapagos (PNG), chargé de la protection de cette réserve naturelle.

#SanCristóbal| El @parquegalapagos y @armada_ecuador colocan barreras de contención y paños absorbentes para reducir el riesgo ambiental por hundimiento de gabarra Orca, con 600 galones de diesel almacenados. Desde #SantaCruz se dispone el envío de material de contingencia. pic.twitter.com/nQ0aRVug8I — Parque Galápagos (@parquegalapagos) December 22, 2019

«C'est ainsi qu'on a évité la dispersion de tout produit pouvant sortir du bateau», a souligné la présidence dans son communiqué.

«Les travaux de récupération de ce diesel sont en cours et le processus de remise à flot (de la barge et de la grue, ndlr) viendra ultérieurement», a dit pour sa part à la presse Norman Wray, le représentant de l'exécutif sur l'archipel.

Réserve de biosphère

«On observe un épanchement de combustible, les membres de l'équipage de la péniche se lancent à la mer pour sauver leurs vies», avait signalé ECU 911, le service de sécurité des îles, situées à 1000 kilomètres du continent et dotées d'un des écosystèmes les plus fragiles de la planète.

La même embarcation, dont la fonction est de transporter du carburant et des matériaux de construction vers les îles, avait déjà subi un naufrage en février 2018, en raison de la décompensation du poids dans un port riverain du fleuve Guayas.

L'archipel des Galapagos tire son nom des tortues géantes qui vivent dans le Pacifique équatorien, et font partie de la réserve de biosphère qui a servi au naturaliste anglais Charles Darwin pour développer la théorie de l'évolution des espèces. (afp/nxp)