Garde à vue prolongée pour Ahed Tamimi

Avec ses longs cheveux blonds bouclés et ses yeux clairs, l'adolescente Ahed Tamimi, maintenue en détention après avoir frappé deux soldats israéliens, est devenue pour les Palestiniens une icône de la lutte contre l'occupation israélienne.

Dans une vidéo filmée avec un téléphone portable le 15 décembre et devenue virale sur les réseaux sociaux, Ahed, 16 ans, est vue s'approcher avec sa cousine Nour Naji Tamimi, 21 ans, de deux soldats appuyés sur un muret, dans la cour de sa maison selon sa famille, puis leur donner des coups de pied et de poing et des gifles.

Vidéo diffusée par Haaretz de l'arrestation de Ahed Tamimi

En détention jusqu'à lundi

L'incident est survenu dans le village de Nabi Saleh, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 50 ans par Israël, en pleine vague de manifestations contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël.

Les soldats demeurent impassibles face à ce qui semble relever davantage de la provocation que de la volonté de faire mal. Puis ils s'éloignent. Ahed, sa cousine ainsi que sa mère, qui apparaît aussi sur la vidéo, ont été ensuite arrêtées.

Jeudi, un tribunal militaire israélien de Cisjordanie a prolongé une nouvelle fois la garde à vue de l'adolescente qui restera, ainsi que sa mère, en détention jusqu'à lundi. Sa cousine doit être en principe libérée dimanche.

"Although it's Ahed’s first arrest, she's no stranger to your prisons. My daughter has spent her whole life under the heavy shadow of the Israeli prison. I'm proud of her. She is a freedom fighter who will lead the resistance to Israeli rule"https://t.co/3KKwnMQQ3h