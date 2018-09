«Gardez votre calme et négociez l'Aléna»: la facétieuse ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland s'est rendue mardi soir à Washington en portant un T-shirt avec ce message imprimé sur le dos alors que Canada et Etats-Unis cherchent un compromis sur la refonte de cet accord commercial.

Canada’s Foreign Min @cafreeland wearing “Keep calm and negotiate NAFTA” t-shirt at DC airport tonight, ahead of critical talks tomorrow #cdnpoli pic.twitter.com/50vCmsdRr0