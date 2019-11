Gaza: Six membres d'une famille tués lors d'une frappe

Six personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur le sud de la bande de Gaza, a indiqué jeudi le ministère de la Santé dans cette enclave palestinienne. Elles sont toutes membres de la même famille.

Ces décès portent à 32 le nombre de morts dans des frappes israéliennes visant depuis mardi des éléments du Djihad islamique, qui a de son côté tiré plus de 350 roquettes en direction d'Israël, selon les données de l'armée israélienne.

«Six citoyens de la famille Abou Malhous, incluant trois enfants et deux femmes, ont été tués dans une frappe israélienne sur leur maison familiale à Deir al-Balah dans le sud de la bande de Gaza», a indiqué le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, langue de terre contrôlée par les islamistes du mouvement Hamas. L'armée israélienne avait mené mardi matin une opération ciblée contre Baha Abou al-Ata, un commandant d'un autre groupe, le Djihad Islamique, qui avait péri avec son épouse.

Médiation égyptienne

Dans la foulée de cette frappe, le Djihad Islamique a lancé un barrage de roquettes sur Israël, qui a de son côté multiplié les frappes aériennes contre les positions de ce groupe islamiste armé. L'armée israélienne accuse notamment le Djihad islamique d'utiliser des boucliers humains pour se protéger de frappes, mais n'a pas ciblé cette fois le Hamas, mouvement islamiste qui contrôle Gaza.

