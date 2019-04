Gestes déplacés: Biden sera «plus attentif»

L'ancien vice-président américain Joe Biden, pressenti pour être candidat à la présidentielle de 2020, a promis mercredi d'être «plus attentif» à ses actes après avoir été accusé par plusieurs femmes de gestes déplacés.

«Les normes sociales changent. Je le comprends et j'ai entendu de que disent ces femmes», a-t-il écrit sur son compte Twitter, alors que les sensibilités ont considérablement évolué dans la société américaine depuis le début de la campagne anti-harcèlement #MeToo.

«Pour moi, la politique a toujours été une affaire de relations, mais je serai plus attentif au respect de l'espace personnel dans l'avenir», a-t-il ajouté.

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts