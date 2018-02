Ghani prêt à reconnaître les talibans

Le président afghan Ashraf Ghani a proposé de reconnaître les talibans comme un parti politique légitime, mercredi. Cela dans le cadre d'un processus visant à négocier des accords de paix pour mettre fin à une guerre qui dure depuis plus de 16 ans.

Ashraf Ghani, lors d'une réunion à Kaboul préparée avec le soutien d'une délégation de haut niveau de l'Otan, a proposé un cessez-le-feu et la libération de prisonniers. Il a affirmé être prêt à modifier la constitution dans le cadre d'un accord avec les talibans.

Plus tôt dans le mois, les talibans se sont dits prêts à dialoguer pour mettre un terme au conflit, tout en soulignant que cela ne signifiait pas qu'ils baissaient les armes.

Nombreux raids américains

Les violences se sont intensifiées en Afghanistan depuis que le président étasunien Donald Trump a dévoilé une stratégie plus offensive en août dernier. Les forces américaines mènent davantage de raids aériens et les talibans ripostent par des attentats à la bombe, des embuscades et autres attaques.

Le dernier gros attentat remonte au 27 janvier. Un kamikaze taliban a fait exploser une ambulance chargée d'explosifs, tuant plus de 100 personnes et faisant au moins 235 blessés. (ats/nxp)