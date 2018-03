Ghouta: «Les besoins sont énormes»

Syrie Quinze enfants et deux femmes refugiés dans la cave d'une école à Arbin, dans la région de la Ghouta orientale, près de Damas, ont été tués lundi par une frappe aérienne. Plus...

Syrie Alors que les forces du régime poursuivent leur offensive sur le fief rebelle, le président syrien a fait une apparition auprès des troupes. Plus...

Guerre en Syrie Une nouvelle offensive du régime syrien dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale a tué au moins 30 civils. Plus...

Syrie Alors que les forces syriennes resserrent leur étau sur le fief rebelle, les habitants sont pressés de fuir via «des couloirs sécurisés». Plus...

Syrie Dans l'enclave assiégée depuis 2013, plus de 20'000 civils sont parvenus jeudi à fuir. A pied, à moto ou en voiture, les familles épuisées et affamées ont quitté leurs maisons détruites. Plus...