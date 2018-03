Ghouta: enquête sur des attaques chimiques

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a reçu plusieurs signalements d'usage d'armes chimiques dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale en Syrie a-t-elle annoncé mardi. Elle a précisé qu'il serait dur de mener les enquêtes à bout.

Une mission menée par l'OIAC a jusqu'ici enquêté sur 70 cas d'attaques au gaz en Syrie depuis 2014, sur un total de 370 signalements, a précisé son directeur général, Ahmet Üzümcü.

«Il y a eu plusieurs» accusations récentes d'attaques chimiques dans la Ghouta orientale, a-t-il déclaré à des journalistes avant une réunion à huis clos avec le Conseil de sécurité. «Nos experts les examinent, mais clairement, puisque c'est une enclave, il est dur d'avoir accès à des informations», a-t-il ajouté.

Vaste offensive depuis février

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG proche des rebelles, a déjà conclu à l'utilisation de gaz de chlore lors de l'offensive du gouvernement syrien pour rependre des villages aux mains des rebelles dans la Ghouta orientale.

La Ghouta orientale est la cible depuis le 18 février d'une offensive dévastatrice qui a tué plus de 1450 civils, selon l'OSDH. En un mois, le régime, soutenu par la Russie, a reconquis plus de 80% de l'enclave rebelle, et il s'avère plus que jamais déterminé à en reprendre le contrôle total.

Près de 70'000 personnes ont fui les secteurs rebelles dans la Ghouta au cours des derniers jours. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a dénoncé les bombardements incessants de milliers de civils «terrifiés et pris au piège». (ats/nxp)