Ghouta: un accord pour l'évacuation de rebelles

Un accord a été conclu en vue de l'évacuation d'un des groupes rebelles présents dans la Ghouta orientale, en périphérie de Damas, a-t-on appris tôt mercredi matin auprès de deux sources de l'opposition syrienne.

Aux termes de cet accord, fruit d'une médiation russe, les combattants du groupe Ahrar al-Cham, qui contrôlent encore la ville assiégée de Harasta, acceptent de déposer les armes en échange de sauf-conduits qui leur permettront de gagner des zones sous contrôle rebelle dans le nord-ouest du pays, précise-t-on de même source.

«L'accord a été finalisé et pourrait prendre effet peu après l'annonce d'un cessez-le-feu dès mercredi», a dit l'un d'eux, précisant qu'il avait été conclu après plusieurs jours de négociations. Son application doit débuter par une évacuation de civils blessés pris au piège dans Harasta. Aucune date de mise en oeuvre de l'accord n'a cependant encore été officiellement annoncée.

70% de l'enclave repris

En un peu plus d'un mois d'offensive, lancée par une campagne de bombardements aériens et prolongée par des opérations au sol, l'armée syrienne et ses alliés ont repris 70% de l'enclave, dont des dizaines de milliers de civils ont partis.

Ce type d'accords d'évacuation, inédit dans la Ghouta orientale, a été pratiqué dans d'autres régions de Syrie, contribuant à la reconquête totale de villes comme Alep ou Homs par exemple. Il concrétise la stratégie du gouvernement de Bachar el-Assad consistant à assiéger, affamer puis bombarder intensivement les secteurs rebelles.

Ultimatum lancé

C'est ce qui s'est produit à Harasta, isolée du reste de la Ghouta par l'offensive en cours et pilonnée par l'aviation russe pendant les discussions en vue d'une évacuation, selon ses habitants et les secouristes sur place. L'armée syrienne avait lancé dimanche un ultimatum à Ahrar al-Cham pour évacuer Harasta, avaient rapporté les médias d'Etat syriens.

Cet accord local d'évacuation devrait accentuer la pression sur les deux principaux groupes rebelles opérant encore dans l'enclave, le Faïlak al-Rahman dans le sud du territoire, et le Jaïch al-Islam, dans le nord. Tous deux ont jusqu'à présent affirmé qu'ils refuseraient de déposer les armes. Mais les observateurs s'attendent à ce qu'ils acceptent finalement d'être évacués. (ats/nxp)