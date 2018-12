«Gilets jaunes» IV: 1385 interpellations

Des heurts ont de nouveau émaillé samedi, à Paris comme en province, la nouvelle journée d'action à hauts risques des «gilets jaunes» français, marquée par de très nombreuses arrestations, mais les émeutes étaient moins violentes dans la capitale française que celles de la semaine dernière, qui avaient plongé Paris dans le chaos.

DIRECT : PARIS #8decembre - Heurts en cours Place de la République : situation très tendue en cours pic.twitter.com/X3WBdiDz3i — Clément Lanot (@ClementLanot) 8 décembre 2018

Malgré les mises en garde des autorités qui ont tenté de dissuader les manifestants de se déplacer, le mouvement n'a pas faibli, avec 125'000 personnes recensées dans toute la France vers 16h, non loin des 13o'000 de samedi dernier.

Si la situation est restée relativement calme durant la première moitié de la journée, elle s'est ensuite tendue à Paris et dans plusieurs villes de province avec des affrontements et des pillages à la faveur de la nuit hivernale.

Anne Hidalgo s'adresse aux gilets jaunes: "samedi, prenez soin de Paris" pic.twitter.com/pjO6JMFEwR — BFM Paris (@BFMParis) 7 décembre 2018

Après les sidérantes émeutes de la semaine passée, avec les barricades enflammées en plein Paris, des rues saccagées et les affrontements sous l'Arc de Triomphe, le gouvernement s'est félicité d'une journée nettement plus contrôlée, jugeant avoir «cassé la dynamique des casseurs», selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Fait exceptionnel: des véhicules blindés de la gendarmerie ont été déployés à Paris, résumant la montée en puissance sécuritaire du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui ne parvient pas à apaiser depuis trois semaines cette colère des classes populaires françaises contre la politique fiscale et sociale du président français, dont le signe de ralliement est le gilet jaune fluorescent de signalisation que chaque conducteur français doit avoir dans son véhicule.

La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a déploré samedi soir «des scènes de chaos» dans la capitale et des «dégâts incommensurables» pour l'économie et l'image de la ville, à l'issue de la mobilisation des «gilets jaunes». «Aux côtés des Parisiennes et des Parisiens qui ont vécu tout au long de cette journée des scènes de chaos», écrit-elle dans un tweet, jugeant cela «une fois encore (...) déplorable»

Plus de 1'000 arrestations

Après les événements de la semaine dernière, les autorités avaient prévenu qu'elles seraient beaucoup plus sévères et mobiles dans leur traque des éléments violents, «gilets jaunes», mais aussi casseurs sans revendication sociale. Du coup, la capitale française s'était barricadée et des centaines de personnes ont été interpellées dans les gares ou aux abords des lieux de rassemblement, avant même toute manifestation, principalement car elles étaient en possession de marteau, de boules de pétanque, de pavés, de masques...

Au total, «il y a eu 1'385 interpellations» vers 18h, et «ce chiffre va encore progresser», a annoncé M. Castaner alors que pas moins de 89'000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés sur le territoire, dont 8'000 à Paris.

Les heurts ont eu lieu en plusieurs points distincts de la capitale: gaz lacrymogènes aux abords de la célèbre avenue des Champs-Elysées, la galerie commerciale chic du Drugstore de Publicis de l'avenue attaquée, des vitrines brisées sur plusieurs avenues avoisinantes, une barricade enflammée sur les Grands-Boulevards, etc...

La météo capricieuse n'a pas dissuadé les manifestants. «Le temps est pourri, le gouvernement aussi», scandaient dans l'après-midi une poignée de «gilets jaunes» remontant l'avenue de l'Opéra, alors qu'une petite pluie fine commençait à tomber sur la capitale.

#8décembre Les forces de gendarmerie engagées depuis 4 heures ce matin évacuent les derniers manifestants sur Paris.

La #vigilance reste de mise sur quelques points de la capitale et en province.

?? Merci de faciliter le retour à la normale. pic.twitter.com/20oFTar5Fp — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) 8 décembre 2018

Comme la semaine dernière, des voitures et du mobilier urbain ont été incendiés, des vitrines saccagées et des magasins pillés. «Ils ont tout pris, tout, tout, tout», se lamente le propriétaire d'un magasin de lunettes rue Jouffroy d'Abbans, dans l'ouest parisien. Plusieurs journalistes ont été malmenés et même blessés lors des manifestations, dont plusieurs par des tirs de balles en caoutchouc.

Ailleurs en France, les manifestations de «gilets jaunes» ont été nombreuses et plusieurs d'entre elles ont aussi dégénéré, dans les grandes villes, comme à Bordeaux et Toulouse (sud-ouest), Saint-Etienne (centre) et Marseille (Sud) où des échauffourées ont éclaté sur la célèbre Canebière.

Une centaine de blessés

Un manifestant a été grièvement blessé à Bordeaux, sa main arrachée par une grenade anti-émeute qu'il avait ramassée. Au total 118 manifestants et 17 membres des forces de l'ordre ont été blessés, selon le gouvernement.

Plusieurs de ces manifestations ont fusionné avec les marches organisées parallèllement pour le climat, dans le cadre d'un appel international à l'occasion de la Conférence de l'ONU sur le climat qui se déroule en Pologne.

DIRECT : PARIS #8decembre - Nombreuses interpellations après une charge. Plusieurs blessés. pic.twitter.com/V9kMYFUijL — Clément Lanot (@ClementLanot) 8 décembre 2018

Cent vingt-six personnes ont été accueillies samedi dans les hôpitaux parisiens et en banlieue pour des blessures, lors de la journée de mobilisation des «gilets jaunes», selon un décompte établi après 20H00 par l'AP-HP.

Près de 40% de ces blessés avaient quitté samedi soir les services d'urgence, a précisé à l'AFP le service de presse de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Un peu plus tôt, vers 17h, la même source avait précisé qu'aucun blessé n'avait été hospitalisé en «urgence absolue».

Le week-end dernier, quelque 160 blessés avaient été pris en charge par les hôpitaux parisiens. Les établissements avaient mis en place vendredi «un dispositif de vigilance renforcé», avec «des renforts médicaux et non médicaux», pour se préparer à cette nouvelle journée de manifestation et de violences dans la capitale.

Vendredi également, le directeur de l'AP-HP, Martin Hirsch, avait appelé au calme en soulignant que la violence était «évitable» et que les éventuels blessés seraient soignés «par des infirmières, des aides-soignants qui ont le même salaire, les mêmes conditions» que les «gilets jaunes».

«Retisser l'unité nationale»

Les «gilets jaunes», issus majoritairement des classes populaires et moyennes, se disent excédés par la politique fiscale et sociale d'Emmanuel Macron, qu'ils jugent injuste et dénoncent depuis trois semaines, manifestant et organisant barrages filtrants et sit-in à travers le pays.

Le recul du gouvernement sur la hausse des taxes sur le carburant, revendication première des gilets jaunes, n'a pas permis d'apaiser un mouvement particulièrement défiant à l'égard des élites politiques et des partis traditionnels. Dans la manifestation à Paris, Lydie Bailly, 48 ans, confie ne plus s'en sortir. «Je suis aide-soignante en gériatrie depuis 15 ans. Quand on est absente, on n'est pas remplacée. On n'a pas eu d'augmentation de salaire depuis dix ans, c'est juste révoltant». Symptôme d'un pays fracturé, le mouvement des «gilets jaunes», déstructuré et évoluant hors des cadres établis, n'a pas de véritable leader, rendant épineuses les tentatives de négociation du gouvernement avec lui.

Avenue Friedland Noël n’aura pas lieu #GiletsJaunes pic.twitter.com/hHE8IUFCjW — kareen janselme (@kajakareen) 8 décembre 2018

Le Premier ministre Edouard Philippe a appelé de ses voeux une union nationale retrouvée. Il faut «retisser l'unité nationale», a-t-il dit samedi soir. Emmanuel Macron «s'exprimera. Il lui appartiendra de proposer les mesures qui viendront nourrir ce dialogue et qui permettront, je l'espère, à l'ensemble de la Nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux», a ajouté le Premier ministre.

Cette révolte de ceux qui se vivent comme des laissés pour compte a été saluée samedi par l'américain Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump et un des théoriciens de la poussée populiste dans le monde occidental.

A Bruxelles, l'Américain Steve Bannon estime que les #giletsjaunes sont exactement "le même type de gens que ceux qui ont voté Trump et ceux qui ont voulu le Brexit". pic.twitter.com/u1hoyd4MGZ — isabelle ory (@isabelleory) 8 décembre 2018

«Les gilets jaunes (...) de France, sont exactement le même type de gens qui ont élu Donald Trump (...), qui ont voté le Brexit. Ils veulent le contrôle de leur pays», a-t-il assuré, alors que le mouvement des Gilets jaunes français échappe largement à toute récupération des partis politiques traditionnels.

Et le phénomène fait florès hors de France. Samedi, 400 personnes ont été arrêtées à Bruxelles lors d'une manifestation de «gilets jaunes». Des manifestations dans le calme se sont aussi déroulées dans plusieurs villes des Pays-Bas.

Des pilleurs encore présents

Les quartiers huppés de l'ouest parisien ont une fois de plus assisté samedi au passage des casseurs, venus profiter de la manifestation des «gilets jaunes» à Paris pour piller les magasins éventrés sous le regard inquiet des habitants.

Devant le parc Monceau, orné de reproductions de ruines antiques et généralement fréquenté par les familles de ce quartier huppé, une voiture flambe, un peu plus loin un supermarché Monoprix est pillé. Ailleurs, c'est un magasin de golf, un restaurant ou une boutique d'informatique qui font les frais de petits groupes de jeunes.

Arrivés en début d'après-midi après le début des manifestations des «gilets jaunes», ces jeunes casseurs, sans aucune revendication sociale, se sont petit à petit agrégés au mouvement.

Agés d'une vingtaine d'années dans l'ensemble, souvent habillés de noir, masqués, toujours avec une capuche sur la tête, ils ne lancent pas de slogans. Les scènes de pillages, rapides et violentes, ont cette fois-ci principalement touché des rues plus éloignées des Champs-Elysées où les forces de l'ordre étaient en nombre et où les commerces s'étaient tous barricadés. (afp/nxp)