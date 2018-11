«Gilets jaunes»: les blocages se poursuivent

Des «gilets jaunes» ont à nouveau ralenti dimanche la circulation automobile sur de nombreux axes routiers en France pour protester notamment contre la hausse des taxes sur le carburant, mais le gouvernement a assuré qu'il allait «tenir le cap».

«Le cap que nous avons fixé, il est bon et nous allons le tenir», a affirmé le Premier ministre Édouard Philippe en début de soirée sur la chaîne de télévision publique France 2, après cette mobilisation inédite pendant tout le week-end.

Ce n’est pas quand ça souffle qu’il faut changer de cap. Le cap fixé par le président de la République, nous allons le tenir, il le faut. #JT20H pic.twitter.com/8tJwzLCaRz — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 18 novembre 2018

Et ce même si dans les rassemblements de manifestants, a-t-il concédé, «on a entendu de la colère, mais on a aussi entendu de la souffrance, l'absence de perspectives, l'idée que les pouvoirs publics depuis longtemps ne répondaient pas aux inquiétudes et au sentiment de déclassement, d'abandon ressenti par une partie de la population».

Les manifestants se sont mobilisés contre la hausse du prix des carburants avant de se lancer dans une dénonciation plus globale de la politique du gouvernement en matière de taxation et de la baisse du pouvoir d'achat.

Des blocages mais surtout des barrages filtrants et des «opérations escargot» ont été de nouveau observés dimanche par l'AFP dans de nombreuses régions, toujours à l'initiative de membres de la société civile organisés via des réseaux sociaux et en dehors des partis politiques et des syndicats.

150 sites dimanche

Dans plusieurs endroits, les «gilets jaunes» ont affirmé qu'ils poursuivraient le mouvement lundi, comme par exemple à Brioude (centre). Dans le Morbihan (Bretagne, ouest), «les routiers nous rejoignent demain», a lancé un porte-parole des manifestants. Même son de cloche au Mans (ouest).

Dans la soirée, une centaine de «gilets jaunes» ont bloqué les accès au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, près de Rennes (ouest), empêchant le passage des camions, selon le quotidien Ouest France.

Sur environ 150 sites, les manifestants, dont le nombre a été évalué à environ 40'000 par des médias, avaient appelé à reconduire le mouvement pour le deuxième jour consécutif. La veille, selon le ministère de l'Intérieur, près de 290'000 personnes avaient manifesté sur 2034 sites.

Un décès

Le bilan humain du week-end est lourd avec un mort, une manifestante de 63 ans percutée par une conductrice prise de panique, et plus de 400 blessés, 14 grièvement y compris parmi les forces de l'ordre. 282 personnes ont été interpellées.

Un manifestant a ainsi été grièvement blessé dimanche près de Saint-Quentin (nord) lorsqu'un automobiliste a forcé un barrage de «gilets jaunes» sur un rond-point. Mais ses jours ne sont pas en danger, a précisé la gendarmerie, selon laquelle l'automobiliste a pris la fuite.

Dans l'après-midi, les forces de l'ordre ont par ailleurs dispersé, notamment au moyen de gaz lacrymogène, un millier de «gilets jaunes» qui avaient installé un barrage filtrant au sud de Caen (ouest).

Dans la matinée, elles étaient intervenues pour lever deux points de blocage sur le périphérique sud de cette ville, un radar ainsi que des palettes disposées sur la chaussée y ayant été incendiées pendant la nuit.

«Beaucoup de jeunes»

En dehors des axes autoroutiers, plusieurs abords de zones commerciales ont été bloqués. Le groupe de distribution Auchan a ainsi évoqué une vingtaine de sites touchés. Ce sont «les éléments les plus motivés, parfois les plus durs qui sont restés mobilisés», selon un porte-parole du groupe, qui a évoqué des «rixes violentes» aux abords de centres commerciaux.

Dans le sud-est, à l'entrée de Cavaillon, quelques dizaines de manifestants qui avaient déployé un drapeau français, filtraient les voitures. «On est beaucoup de jeunes parce qu'on ne s'en sort plus. On travaille comme des forcenés et à un moment donné c'est stop. On ne vit plus, on fait de la survie», dénonçait Emilie, une commerciale âgée de 27 ans.

«Macron, desserre l'étau, on étouffe», pouvait-on lire sur une banderole dans la banlieue de Nantes, à proximité de la principale zone commerciale de cette ville de l'ouest. Environ 150 «gilets jaunes» y occupaient un rond-point, arrêtaient les voitures et demandaient aux conducteurs de mettre un gilet jaune pour les laisser passer. Un barrage filtrant a également été mis en place sur l'autoroute A6, dans le sens Lyon-Paris.

Dans les Pyrénées orientales (sud-ouest), des actions se sont poursuivies au péage du Boulou sur l'A9, dernier péage avant l'Espagne, tandis que la circulation sur l'A16 était fortement perturbée à Calais, près du tunnel sous la Manche, sans toutefois avoir d'impact sur le trafic du port ou du tunnel, selon la préfecture.

A Eurodisney, près de Paris, des «gilets jaunes» ont déclenché une opération «parking gratuit». «Nous, on veut prolonger le mouvement aujourd'hui, demain. On est plusieurs à avoir posé une semaine de vacances pour continuer», a déclaré à l'AFP Arnaud, un fonctionnaire de 47 ans. (ats/nxp)