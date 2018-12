«Gilets jaunes»: même la tour Eiffel sera fermée

Les commerçants sont «mis en demeure» «le jour de la manifestation: à fermer les portes et accès, mais aussi à sensibiliser leurs personnels sur les risques encourus», est-il indiqué dans une feuille d'avis adressée par la préfecture de police aux commerçants, consultée par l'AFP. L'avis, que les gérants sont invités à signer et tamponner, ne précise pas si la fermeture des commerces doit être totale ou partielle.

Plusieurs secteurs sont concernés: celui des Champs-Élysées «ainsi que toutes les voies adjacentes», mais aussi celui du Palais de l'Élysée et des avenues Matignon, Montaigne et Franklin-D.-Roosevelt. De son côté, la Société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete) a annoncé que «les manifestations annoncées samedi 8 décembre à Paris ne permettant pas d'accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions de sécurité, a pris la décision de fermer la tour Eiffel».

Les gérants sont également mis en demeure «de protéger leurs commerces», dès réception de l'avis, «contre d'éventuelles dégradations en apposant des panneaux de protection sur les vitres» et en «retirant les étalages, terrasses, contre-terrasses, véhicules, ainsi que tous les objets vulnérables».

«Très grande violence»

L'Élysée redoute une «très grande violence» samedi et les services de renseignement ont fait passer tous les voyants au rouge en alertant sur la mobilisation d'une «ultradroite qui rêve de révolution et d'une ultragauche qui prône l'insurrection», selon une source au Ministère de l'intérieur.

Par ailleurs, une dizaine de musées parisiens ont décidé de ne pas ouvrir leurs portes samedi, et l'Opéra a annulé ses représentations.

Sept musées et sites patrimoniaux administrés par la Ville de Paris seront fermés: le Petit Palais, le Musée d'art moderne de la Ville de Paris mais aussi, entre autres, le Musée Cernuschi, la maison de Victor Hugo et les catacombes. De même que le Grand Palais, le Palais de la découverte, le Musée de l'homme, le Musée des arts et métiers. (ats/nxp)