Giuseppe Conte renonce à être premier ministre

Le président convoque lundi Carlo Cottarelli, un ancien du FMI

Le président italien Sergio Mattarella, à la recherche d'une solution après l'échec de Giuseppe Conte dans sa tentative de former un gouvernement, a convoqué l'économiste Carlo Cottarelli lundi matin, a annoncé la présidence.



Agé de 64 ans, M. Cottarelli a été un haut responsable au Fonds monétaire international (FMI) et s'est vu attribuer le surnom de «M. Ciseaux» quand il a été chargé de la révision des dépenses publiques par le gouvernement d'Enrico Letta (centre gauche) en 2013.



Le successeur de M. Letta, Matteo Renzi, l'a ensuite nommé au FMI où il a assumé les fonctions de directeur exécutif pour l'Italie, la Grèce, et Malte, entre autres pays, avant de quitter ses fonctions en octobre 2017.



Il est depuis cette date le directeur de l'Observatoire des comptes publics, multipliant à ce titre les mises en garde sur le coût économique du programme de gouvernement signé par le Mouvement cinq Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite).



Sa désignation, selon toute vraisemblance, au poste de chef du gouvernement ne devrait pas manquer d'attirer les foudres de ces deux forces politiques, qui ont dénoncé dès dimanche soir la main mise des «lobbies» de la finance et des grandes banques.