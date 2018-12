Grace Mugabe visée par un mandat d'arrêt

La police sud-africaine a annoncé mercredi qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre Grace Mugabe, l'épouse de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, dans le cadre d'une affaire d'agression contre une mannequin sud-africain à Johannesburg en 2017.

«La police enquête, nous avons fait une demande à la justice et le tribunal nous a délivré un mandat d'arrêt (...) pour l'agression contre Gabriella Engels», a dit à l'AFP le porte-parole de la police Vishnu Naidoo.

