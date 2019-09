Gracié, l'ex-maire de Dakar est sorti de prison

L'ex-maire de Dakar Khalifa Sall qui purgeait une peine de cinq ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics a bénéficié dimanche d'une grâce présidentielle, dans un contexte de décrispation de la vie politique à l'initiative de chefs religieux.

Le président Sall a accordé une «remise totale de peines» à Khalifa Sall, en détention depuis mars 2017 puis condamné en août 2018 à cinq ans d'emprisonnement pour «faux en écriture de commerce et escroquerie portant sur les deniers publics», selon un décret présidentiel rendu public dimanche.

Khalifa Sall, 63 ans, élu maire de Dakar en 2009 et réélu en 2014, dissident du Parti socialiste et de la majorité, avait été condamné pour «escroquerie portant sur des fonds publics» et «faux en écriture», pour le détournement d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la Ville de Dakar, ce qu'il a toujours nié. Deux de ses co-accusés ont également été graciés.

Tous les recours de Khalifa Sall avaient été rejetés. Il avait ensuite en août 2018 été révoqué de ses fonctions de maire par le chef de l'Etat puis remplacé par une de ses proches, Mme Sowam Wardini.

«Je remercie le chef de l'Etat (Macky Sall) qui m'avait promis cette libération. Il l'a fait. Khalifa Sall va retourner dans sa famille aujourd'hui», a déclaré Mme Wardini.

Khalifa Sall, élu député en 2017, n'avait pas pu siéger. Il avait également vu sa candidature à l'élection présidentielle de 2019 rejetée par la justice, à cause de sa condamnation judiciaire.

-décrispation -

Il a toujours considéré que ses poursuites contre lui visaient à l'empêcher de se présenter à cette élection, remportée par le président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, ce qu'avaient démenti les responsables de la majorité.

Homme politique populaire, Khalifa Sall était considéré comme l'un des rares adversaires à pouvoir menacer dans les urnes le président Macky Sall qui briguait un second mandat.

«La libération de Khalifa Sall est le résultat d'un processus initié au moins depuis le mois d'août pour une décrispation de la vie politique. Le dossier de Karim Wade en fait partie», a déclaré à l'AFP une source proche du dossier. Plusieurs chefs religieux ont ces derniers temps appelé à favoriser des discussions entre le pouvoir et les opposants.

Serigne Mountakha Mbacké, calife général des mourides, une des plus influentes confréries musulmanes au Sénégal, a organisé vendredi, lors de l'inauguration d'une nouvelle grande mosquée à Dakar, de retrouvailles entre le président Sall et son prédécesseur, Abdoulaye Wade (2000-2012), en froid depuis plusieurs années à cause des poursuites contre Karim Wade, fils et ancien ministre de l'ex-président Wade.

Les confréries sénégalaises jouent un rôle politique important dans ce pays laïque à plus de 90% musulman. Karim Wade, également opposant au président Macky Sall, avait été condamné en 2015 à six ans de prison ferme et à plus de 210 millions d'euros d'amende pour «enrichissement illicite» du temps où son père était président, ce qu'il a toujours nié.

Après trois ans de prison, dont deux en préventive, il a bénéficié d'une grâce présidentielle et a été libéré le 24 juin 2016. Il est depuis lors à l'étranger et les autorités menacent de lui appliquer la contrainte par corps s'il revenait au Sénégal sans payer son amende.

Désigné candidat du Parti démocratique sénégalais (PDS, ex-pouvoir) à la dernière présidentielle de 2019, sa candidature avait été rejetée par le Conseil constitutionnel en raison de sa condamnation.

Son père avait alors appelé à boycotter une élection qu'il considérait comme «verrouillée» et qui a été remportée dès le premier tour par Macky Sall, élu une première fois face à Abdoulaye Wade en 2012 après une campagne agitée et violente. (afp/nxp)