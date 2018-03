Grosse intervention de l'armée dans une favela

Les forces de sécurité brésiliennes ont lancé tôt mercredi une opération dans une grande favela de Rio, la troisième depuis que le président Michel Temer a signé un décret transférant à l'armée le commandement de ces opérations contre le crime organisé.

Une opération «a été déclenchée (à) Vila Kennedy, dans la Zone ouest de Rio de Janeiro (...) avec 900 hommes des Forces armées soutenus par des blindés, des aéronefs et avec des équipements lourds d'ingénierie», a annoncé dans un communiqué le commandant conjoint des forces de sécurité.

L'opération «comporte le bouclage d'accès à la zone» et peut aussi impliquer dans l'espace aérien «des restrictions des vols des avions civils», ajoute le communiqué. Les militaires doivent aussi dégager les voies de circulation. Des trafiquants ont en effet posé en travers des rues de lourds obstacles, parfois avec du béton, pour empêcher le mouvement des forces de sécurité dans la grande favela.

Samedi lors d'une précédente opération, les forces armées avaient déjà enlevé des barricades érigées en travers des rues, mais les trafiquants les avaient réinstallées quelques heures après le départ de l'armée.

De son côté, la police «pourrait lancer des mandats d'arrêt» contre des suspects du crime organisé, ajoute le communiqué.

Forças de segurança voltam a fazer operação na Vila Kennedy. https://t.co/RRkxxdOxNU pic.twitter.com/QgyXl378r0 — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) 7 mars 2018

Sur une place de la favela où se trouve un petit marché, un journaliste de l'AFP a vu une trentaine de militaires en treillis armés d'imposants fusils et un véhicule blindé en travers de la voie.

Des convois transportant des militaires ont également été vus dans la favela. Des soldats arrêtaient des conducteurs de moto pour contrôler leur identité.

«L'enfer à nouveau»

«Quand l'armée est ici, la situation est plus tranquille, mais dès qu'ils s'en vont, c'est l'enfer à nouveau», dit Rosanne Pinheiro, vendeuse de journaux. «Ils devraient avoir d'autres priorités, améliorer l'éducation pour que les gamins ne voient pas le trafic comme seule issue».

Comme de nombreux habitants des favelas, elle souffre du climat de grande insécurité : «Je ne compte plus les fois où j'ai dû me baisser parce qu'une fusillade éclatait sur la place», raconte-t-elle en montrant un impact de balle sur la paroi en fer de son kiosque. Des jeunes de la favela ont refusé de parler à l'AFP par crainte des représailles des narcotrafiquants.

Pour Mauriceia Alves, femme au foyer, la police est corrompue et est donc inopérante: «Les policiers prennent presque tous de l'argent du trafic. Quand l'armée est ici on se sent en sécurité mais ils devraient être ici tous les jours, pas juste de temps en temps», dit-elle.

Forças Armadas na Vila Kennedy.

. pic.twitter.com/AKCYjLH5KM — ???????????? RJ_Alerta ???????????? (@RJ_em_Alerta) 7 mars 2018

Il s'agit de la troisième intervention de l'armée depuis le décret signé à la mi-février par le président Temer lui confiant le commandement des opérations pour éradiquer «la métastase» de la violence due au crime organisé qui ronge particulièrement Rio depuis la fin des jeux Olympiques de l'été 2016.

Cette décision a été critiquée par les défenseurs des droits de l'Homme qui redoutent que la population des favelas - quartiers très défavorisés où s'entassent un quart des habitants de Rio - ne subisse des abus lors de ces opérations coup de poing.

Elle a été prise alors que l'envoi en renfort en juillet dernier de quelque 8500 militaires en appui des forces de police totalement dépassées n'a pas porté ses fruits.

Une douzaine d'opérations ont été menées ces derniers mois avec ces renforts qui ont permis d'arrêter plus de 260 personnes et de saisir armes et stupéfiants. Sans pour autant endiguer la violence qui fait un nombre croissant de victimes tous les mois à Rio.

(afp/nxp)