Guaido lance la «dernière phase» pour libérer le pays

Le président colombien appelle l'armée à rejoindre Guaido

Le président colombien Ivan Duque a appelé mardi l'armée vénézuelienne à rejoindre le chef de l'opposition Juan Guaido.



«Nous lançons un appel aux soldats et au peuple du #Venezuela pour qu'ils se placent du bon côté de l'histoire et rejettent la dictature et l'usurpation» du pouvoir par le président Nicolas Maduro, écrit le chef de l'Etat colombien de droite sur son compte Twitter.