Haftar fonce sur Tripoli malgré les appels de l'ONU

Sarraj accuse le maréchal Haftar de l'avoir trahi

Le chef du Gouvernement d'union nationale libyen Fayez al-Sarraj a accusé son rival, le maréchal Khalifa Haftar, de l'avoir «trahi» en lançant une offensive vers la capitale Tripoli, promettant de répondre avec «force et fermeté».



«Nous avons tendu nos mains vers la paix mais après l'agression qui a eu lieu de la part des forces appartenant à Haftar et sa déclaration de guerre contre nos villes et notre capitale (...), il (M. Haftar) ne trouvera que force et fermeté», a-t-il déclaré dans un discours à la télévision, accusant son rival de «trahison» et mettant en garde contre «une guerre sans gagnant».