Haro sur Trudeau lors du dernier débat

Le Premier ministre Justin Trudeau a dû batailler ferme jeudi pour défendre sa politique en matière d'environnement, face à son rival conservateur qui l'a traité de «menteur compulsif» lors du dernier débat avant les élections du 21 octobre.

Alors que les sondages donnent toujours conservateurs et libéraux au coude-à-coude, ce débat, en français, s'est déroulé dans une ambiance moins tendue et moins cacophonique que le précédent, lundi dernier en anglais.

Justin Trudeau, qui a fait de l'environnement l'une de ses priorités affichées, a été une nouvelle fois attaqué pour sa décision controversée de nationaliser l'oléoduc Trans Mountain. «Il faut arrêter tous les oléoducs et les gaz de schiste partout au Canada», a lancé la cheffe des Verts Elizabeth May. La jeune militante suédoise «Greta Thunberg a raison: notre maison est en feu, comment osez-vous ?», a-t-elle ajouté.

Justin Trudeau a assuré que les profits de ce pipeline, destiné à faciliter l'exportation du pétrole canadien vers l'étranger, seraient réinvestis dans la transition écologique.

Renvoyant dos-à dos Justin Trudeau et Andrew Scheer, grand défenseur de l'industrie pétrolière de l'Alberta, le chef du Nouveau Parti démocratique (gauche) Jagmeet Singh a une nouvelle fois manié l'humour et les petites phrases. «Ici on a M. Pipeline et ici on a M. Pipeline», a-t-il lancé. «Moi je suis Jagmeet Singh et je ne vais jamais imposer de pipeline».

Justin Trudeau a contre-attaqué en accusant le chef conservateur de «proposer des baisses d'impôt pour les plus riches». Il a rappelé que le parti conservateur n'avait toujours pas dévoilé sa plateforme électorale avec des prévisions financières chiffrées. «Il est où, ton plan?», a-t-il demandé. «Vous êtes un menteur compulsif», a rétorqué Andrew Scheer, lors d'un des rares échanges un peu vifs de la soirée.

Andrew Scheer, moins à l'aise lors des débats en français, s'est engagé à équilibrer le budget en cinq ans et il a rappelé que les baisses d'impôt qu'il promet à la classe moyenne seraient en partie financées par une réduction de 25% de l'aide internationale du Canada.

Les derniers sondages donnent toujours libéraux et conservateurs à quasi-égalité, à environ 31% des intentions de vote, devant le NPD. Les projections en nombre de siège prédisent un gouvernement minoritaire, qui obligera le futur Premier ministre, Justin Trudeau ou Andrew Scheer, à faire alliance avec un autre parti. (afp/nxp)