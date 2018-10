Harry et Meghan à la plage en Australie

Le prince Harry et son épouse Meghan ont enlevé vendredi matin leurs chaussures pour participer à un rassemblement coloré de surfeurs sur le sable de l'emblématique plage de Bondi Beach, à Sydney.

Colliers de fleurs autour du cou, le duc et la duchesse de Sussex se sont assis en cercle avec les membres de l'association OneWave, qui promeut les activités de plein air comme le surf pour dépasser ses problèmes psychologiques.

WATCH: Prince Harry and Meghan Markle walk down Bondi Beach, Sydney to meet with members of OneWave, a group advocating mental health awareness and well-being #RoyalVisitAustralia #RoyalTour pic.twitter.com/L1Q0tapNQ7 @tictoc