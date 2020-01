Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux

Le prince Harry et son épouse Meghan renonceront à leur titre d'altesse royale et cesseront de recevoir des fonds publics après leur décision de renoncer à leur statut de membres actifs de la famille royale, a annoncé samedi le palais de Buckingham.

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020

«Le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale», a expliqué le palais, ajoutant que le couple avait donné son accord au remboursement de certaines dépenses passées.

(afp/nxp)