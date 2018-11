Haut fonctionnaire arrêté pour espionnage

Moyen-Orient Le doctorant britannique Matthew Hedges avait été condamné mercredi dernier à la perpétuité pour espionnage aux Emirats arabes unis. Plus...

Surveillance Le Matin Dimanche Pour la première fois, des acteurs du contre-espionnage livrent les codes de l’affrontement high-tech qui se livre au bout du lac Léman. Un conflit dont la Suisse dit tout ignorer. Plus...

Espionnage Igor Korobov, est mort à 62 ans des suites d'une «longue et grave maladie». Il était mis en cause dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal. Plus...