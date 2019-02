Heather Nauert ne veut plus du poste à l'ONU

Heather Nauert, ancienne journaliste et porte-parole du département d'Etat américain, a annoncé samedi avoir renoncé à se porter candidate au poste d'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies.

«Ces deux derniers mois ont été éprouvants pour ma famille, et c'est pourquoi il vaut mieux pour ma famille que je renonce», a déclaré dans un communiqué l'ex-présentatrice de la chaîne de télévision «Fox News».

Le court communiqué a été publié après des semaines de critiques mais aussi de moqueries envers le peu de compétences prêtées à Mme Nauert pour un poste aussi délicat, elle qui n'avait aucune expérience dans la diplomatie avant de devenir porte-parole en avril 2017.

