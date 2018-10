HimToo: la peur d'être injustement accusé

Le discours selon lequel il est dangereux d'être un homme américain à l'ère du #MeToo a gagné en visibilité avec l'affaire Kavanaugh, alimenté par des diatribes de Donald Trump et le tweet maladroit d'une mère inquiète.

Le jour où le juge Brett Kavanaugh prêtait serment pour entrer à la Cour suprême, la mère de Pieter Hanson écrivait un message sur Twitter dressant un parallèle entre le magistrat, accusé d'une agression sexuelle qu'il nie, et son fils.

Sous le hashtag #HimToo (lui aussi), elle a assuré que son fils refusait tout rendez-vous galant par peur d'être injustement accusé d'agression sexuelle. Pour souligner son propos, elle a posté une photo du jeune homme de 32 ans aux faux airs d'ange dans un uniforme de marin blanc immaculé.

Le cliché est immédiatement devenu viral avec des centaines de «memes» détournant avec beaucoup d'humour le message de cette mère inquiète.

Pieter Hanson s'est lui-même fendu d'une nouvelle photo, dans la même pose que la première mais sans l'uniforme, pour contredire sa mère. «Je respecte et je crois les femmes, je n'ai jamais et je ne soutiendrai jamais #HimToo». L'histoire pourrait sembler anecdotique si elle ne renvoyait à un discours politique porté par le président en personne.

That was my Mom. Sometimes the people we love do things that hurt us without realizing it. Let’s turn this around. I respect and #BelieveWomen . I never have and never will support #HimToo . I’m a proud Navy vet, Cat Dad and Ally. Also, Twitter, your meme game is on point. pic.twitter.com/yZFkEjyB6L