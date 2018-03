Homophobie à la caisse: «Ils méritent de mourir»

La scène se déroule samedi dans un supermarché de Rueil-Malmaison, à l'ouest de Paris. Un couple homosexuel passe en caisse et dépose ses articles. Mais une jeune femme, repartie dans les rayons après avoir déposé ses premiers achats, déboule alors en furie, avec sa fille de 4 ans, et déverse un flot d'insultes sur les deux hommes.

«Ça été violent (...) Elle nous a bousculés avant de nous insulter de pédés et de poursuivre c'est une honte à la France, ils méritent de mourir», a témoigné Laurent, l'une des deux victimes à France Bleu. «Elle a ensuite parlé au téléphone avec quelqu'un qu'elle connaissait et disait y'a deux tarlouses qui nous font chier, deux pédés, ils méritent la mort, ils seraient en Algérie, on leur couperait la tête», a encore ajouté l'homme de 55 ans.

La scène, surréaliste, a laissé tout le monde pantois: clients, personnel, personne n'est venu prêter main forte au couple. Même l'agent de sécurité, qui connaissait la femme auteure des insultes, n'a rien fait pour calmer le jeu. «On était sidérés d'entendre ce genre de propos (...) C'est inadmissible qu'en France, personne ne bouge. J'en ai marre de me faire insulter, de me faire menacer...», poursuit Laurent, qui a déposé plainte pour «injures publiques du fait de l'orientation sexuelle» mardi au commissariat de Rueil-Malmaison, précise France 3 Île de France.

Ces faits sont passibles d'une amende d'environ 14'000 francs. Si le caractère homophobe est retenu, la peine encourue est portée à six mois d’emprisonnement et près de 26'000 francs d'amende. En France, le mariage de personnes de même sexe est possible depuis le 17 mai 2013.

