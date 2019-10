Hong Kong: le métro reste en grande partie fermé

La majorité des stations du métro hongkongais demeurait fermée dimanche, paralysant toujours la ville deux jours après un déferlement d'actes de vandalisme contre le réseau. De nouvelles manifestations sont attendues dans l'après-midi.

Des élus prodémocratie du conseil législatif (LegCo), le Parlement local, vont défendre un recours contre la décision de l'exécutif d'interdire le port du masque lors des manifestations en invoquant des dispositions d'urgence court-circuitant le contrôle parlementaire.

C'est cette décision annoncée vendredi par la chef de l'exécutif Carrie Lam qui a mis le feu aux poudres et débouché sur une soirée de violences et d'actes de dégradation ciblés notamment contre MTR, la société gérant le métro de Hong Kong, et accusée de faire le jeu de Pékin.

Hong Kong traverse depuis quatre mois sa pire crise politique, avec des actions et manifestations quasi quotidiennes pour dénoncer le recul des libertés et la mainmise grandissante du gouvernement chinois sur les affaires de sa région semi-autonome, et exiger aussi des réformes démocratiques.

Appels sur les réseaux sociaux

Alors que les métros n'avaient pas circulé samedi, la société MTR a indiqué que 45 stations étaient ouvertes dimanche, mais que 48 resteraient fermées, notamment dans les quartiers touristiques du centre et dans ceux qui ont été particulièrement affectés par la contestation.

Sur les forums en ligne utilisés par les manifestants, des appels ont été lancés en faveur d'un nouveau rassemblement dans l'après-midi à Victoria Park, un grand parc au coeur de l'île de Hong Kong.

Samedi, des milliers de manifestants ont encore pris part à des rassemblements non autorisés et des «flash mobs» dans divers quartiers de la ville.

Loi d'urgence de 1922

La loi d'urgence invoquée vendredi par Carrie Lam date de 1922, une époque où Hong Kong était une colonie britannique. Ses dispositions n'avaient plus été utilisées depuis les émeutes de 1967. Elle autorise l'exécutif à prendre «n'importe quelle mesure», sans feu vert du corps législatif, dans l'éventualité d'une situation d'urgence ou d'un danger pour la population.

Le choix de l'invoquer a été salué par Pékin et par les partisans du gouvernement. Mais l'opposition et les manifestants y voient les prémisses d'une dérive autoritaire.

«Je crois que c'est une des questions de constitutionnalité les plus plus importantes de l'histoire de Hong Kong», a déclaré dimanche aux journalistes le député Dennis Kwok, au sujet du recours formé contre cette décision.

«Cela pourrait être notre dernière bataille constitutionnelle. Au nom de la loi, ils essaient de faire du tort aux gens et d'écraser l'opposition», a-t-il poursuivi. «Si cette loi d'urgence est validée, l'avenir de Hong Kong sera très sombre».

Contestation depuis juin

La contestation avait débuté en juin du rejet d'un projet de loi hongkongais qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Le texte a été abandonné début septembre, ce qui était trop tard aux yeux de manifestants qui avaient considérablement élargi leurs revendications.

Mme Lam a refusé toute concession majeure, sans proposer de solution politique, laissant la situation dégénérer dans des heurts de plus en plus violents entre radicaux et policiers.

Blessures par balle réelle

Les pires échauffourées ont eu lieu mardi, alors que la Chine populaire fêtait son 70ème anniversaire. Pour la première fois, un policier a tiré à balle réelle sur un étudiant de 18 ans, le blessant grièvement.

Un adolescent de 14 ans a également été blessé par balle vendredi soir par un policier en civil qui était entouré par un groupe de manifestant jetant des cocktails Molotov. De son côté, Mme Lam a défendu les pouvoirs d'urgence tout en affirmant que cela ne signifiait pas que l'état d'urgence était décrété.

«Nous ne pouvons laisser les émeutiers détruire davantage notre Hong Kong chérie», a déclaré samedi dans une vidéo enregistrée la cheffe de l'exécutif, le visage de marbre.

Supermarchés fermés

Outre le métro, plusieurs chaînes de supermarchés et centres commerciaux sont restés fermés samedi, poussant certains habitants à se ruer sur les rares magasins ouverts afin de faire des réserves.

Les demandes des manifestants sont multiples, entre une enquête indépendante sur ce qu'ils voient comme des actes de brutalité policière, une amnistie pour les personnes arrêtées, qui sont plus de 2000, ou encore l'avènement d'un véritable suffrage universel.

Pékin et l'exécutif hongkongais ont refusé ces revendications. (afp/nxp)