Huit ans de prison requis contre la mère de Séréna

France Au troisième jour du procès Séréna, le bébé dit «du coffre», la mère a été mise face à ses contradictions. Plus...

France Au troisième jour du procès de cette mère qui a caché son bébé pendant deux ans dans le coffre de sa voiture, la famille dépeint l'accusée comme une «bonne mère». Plus...

France Cinq ans après qu'on l'eut découverte dans la voiture de sa génitrice qui la cachait et qui est actuellement jugée, Serena ne dit que quelques mots et n'est pas «reconnectable». Plus...