Huit rhinocéros meurent en changeant de parc

Huit rhinocéros noirs, une sous-espèce en grand danger d'extinction, sont morts après avoir été déplacés dans une nouvelle réserve du sud du Kenya. Ils seraient morts d'un empoisonnement au sel après avoir bu de l'eau dans leur nouvel habitat.

Ces huit animaux décédés faisaient partie d'un groupe de quatorze rhinocéros noirs qui avaient été déplacés en juin des parcs nationaux de Nairobi et Nakuru vers celui du Tsavo-Est. Le déplacement vers un nouvel habitat d'animaux menacés, qui doivent être endormis le temps du voyage, n'est pas sans risques. Mais la mort d'animaux durant ce type d'opérations est rare.

Le transfert de ces quatorze rhinocéros noirs avait été lancé en fanfare par le ministre du Tourisme Najib Balala. Celui-ci n'a pas encore commenté leur décès. Paula Kahumbu, la directrice de Wildlife Direct, une organisation de protection des animaux, a appelé les autorités à prendre leurs responsabilités et à expliquer ce qui s'était passé.

Moins de 5500 rhinocéros noirs

Selon l'organisation Save the Rhinos, il reste moins de 5500 rhinocéros noirs dans le monde, vivant tous en Afrique. Le Fonds mondial pour la nature (WWF) estime que le Kenya en abrite 750.

Neuf rhinocéros ont été tués au Kenya en 2017, selon le Service kényan de la faune. En mai, trois rhinocéros avaient été abattus, et leurs cornes sectionnées et emportées, dans le parc national de Meru (centre). Dans leur milieu naturel, les rhinocéros n'ont que peu de prédateurs, en raison de leur taille et de leur peau épaisse.

Mais de prétendues vertus médicinales attribuées en Asie à leur corne ont alimenté depuis des décennies un braconnage implacable qui a largement décimé l'espèce. Un kilo de corne de rhinocéros se négocie pour plusieurs dizaines de milliers de dollars au marché noir en Chine et au Vietnam. (ats/nxp)