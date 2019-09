Humberto se renforce en s'éloignant des Bahamas

A 17 heures suisses, Humberto se trouvait à 290 kilomètres d'Abaco dévasté par le passage de l'ouragan Dorian il y a deux semaines, et à 270 kilomètres de Cap Canaveral en Floride. Ses vents soufflaient à environ 100 kilomètres/heure, mais devaient gagner en puissance dans la journée pour atteindre un maximum de l'ordre de 260 km/h.

La tempête «devrait se transformer en ouragan d'ici à cette nuit», prédit le NHC, en mettant en garde les nageurs contre le risque de courants forts sur les côtes du sud-est des Etats-Unis.

En revanche, Humberto ne devrait pas occasionner de dégâts dans les terres. Lundi, il devrait faire «un virage sec vers le nord-est», s'éloignant encore plus des côtes, prévoit le NHC.

Tropical Storm #Humberto is strengthening and is forecast to turn east-northeastward, away from the United States. However, there is a significant threat of rip currents along parts of the southeastern U.S. coast and NW Bahamas. Full advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/XQXwrtngLw