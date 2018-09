Idleb: Damas se félicite de l'accord russo-turc

L'UE veut que les civils soient protégés

La Commission européenne a demandé mardi que l'accord annoncé lundi entre la Turquie et la Russie pour éviter une attaque sur la province d'Idleb, dernier grand bastion insurgé dans le nord-ouest syrien, garantisse «la protection des vies et des infrastructures civiles».



«Nous espérons que l'accord conclu hier, selon certaines informations, par les présidents russe et turc garantira la protection des vies et des infrastructures civiles ainsi qu'un accès humanitaire sans entrave et durable», a affirmé Maja Kocijancic, une porte-parole de l'exécutif européen lors du point presse quotidien.