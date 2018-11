«Il a vu un homme noir avec une arme et il l'a tué»

Une enquête était en cours mardi après qu'un policier américain blanc eut tué un agent de sécurité noir qui venait de neutraliser un tireur lors d'une fusillade dans un bar de la banlieue de Chicago.

26-year-old father and security guard Jemel Roberson detained a shooting suspect after gunfire broke out at his bar — then a police officer fatally shot him pic.twitter.com/W61MffCcDV