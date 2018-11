Il appelle à «libérer la Palestine», CNN le vire

CNN s'est séparée de l'un de ses collaborateurs, le commentateur Marc Lamont Hill, après des propos controversés sur Israël et la Palestine tenus lors d'un événement à l'ONU, a annoncé la chaîne américaine mercredi. «Marc Lamont Hill ne bénéficie plus d'un contrat avec CNN», a déclaré un porte-parole de la chaîne d'information, cité dans un article publié sur son site internet.

Egalement professeur à l'université Temple de Philadelphie, Marc Lamont Hill s'exprimait aux Nations unies à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Il aurait notamment appelé à «libérer la Palestine de la rivière à la mer», une formule que certains ont reliée au mouvement islamiste palestinien Hamas.

I support Palestinian freedom. I support Palestinian self-determination. I am deeply critical of Israeli policy and practice.



I do not support anti-Semitism, killing Jewish people, or any of the other things attributed to my speech. I have spent my life fighting these things.