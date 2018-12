Michael Cohen «est censé connaître la loi»

Donald Trump a affirmé jeudi dans un tweet n'avoir «jamais demandé» à son ancien avocat Michael Cohen, condamné mercredi par la justice fédérale américaine à trois ans de prison, d'enfreindre la loi.

I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called “advice of counsel,” and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018

«Je n'ai jamais demandé à Michael Cohen d'enfreindre la loi. Il était un avocat et est censé connaître la loi», a écrit le président américain avant d'ajouter: «Cohen a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation sans aucun lien avec moi».

....stated that I did nothing wrong with respect to campaign finance laws, if they even apply, because this was not campaign finance. Cohen was guilty on many charges unrelated to me, but he plead to two campaign charges which were not criminal and of which he probably was not... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018

Les procureurs de New York estiment que Michael Cohen, qui fut pendant 10 ans l'homme de confiance du magnat de l'immobilier avant de se retourner contre lui, a violé la loi sur le financement des campagnes électorales et qu'il a agi «sous la direction» de Donald Trump.

«Je pensais que c'était mon devoir de couvrir ses sales coups», a expliqué M. Cohen devant la justice mercredi.

«Pour mettre le président dans l'embarras»

Il a notamment été condamné pour avoir organisé le paiement de 280'000 dollars à deux maîtresses supposées du milliardaire républicain, afin d'acheter leur silence et ainsi d'«influencer l'élection». Pour la justice, il s'agit d'une violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

Il a également reconnu avoir menti au Congrès sur ses contacts avec des Russes avant l'élection présidentielle de 2016, alors que la justice américaine enquête sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Trump en 2016.

....guilty even on a civil basis. Those charges were just agreed to by him in order to embarrass the president and get a much reduced prison sentence, which he did-including the fact that his family was temporarily let off the hook. As a lawyer, Michael has great liability to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018

«Il a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de la campagne qui ne relevaient pas du pénal, et dont il n'était probablement pas coupable au civil. Il a accepté ces chefs d'accusation pour mettre le président dans l'embarras et avoir une peine de prison plus légère», a tonné M. Trump sur Twitter jeudi matin. (afp/nxp)