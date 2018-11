Il exige que son âge légal soit rajeuni de 20 ans

Du jamais vu dans les tribunaux néerlandais. L'insolite mais «sérieuse» demande d'Emile Ratelband a laissé sans voix les magistrats d'un tribunal du sud-est des Pays-Bas. L'homme veut que sa date de naissance soit modifiée dans son passeport, passant du 11 mars 1949 au 11 mars 1969.

«Je me sens jeune, je suis affûté, et je veux que ceci soit reconnu légalement car je me sens abusé, lésé et discriminé par mon âge», a déclaré jeudi à l'AFP M. Ratelband, coach personnel «spécialisé dans le développement de la conscience de soi».

Le père de famille célibataire indique avoir essayé, en vain, de stopper son droit au minimum vieillesse, se disant vexé d'y avoir droit. Devant le tribunal d'Arnhem, M. Ratelband a argué lors d'une audience lundi une demande «tout à fait légitime», au même titre que celles des personnes unisexes qui ont obtenu le droit d'être inscrits en tant que tels dans leur passeport.

Affaire inédite

«Nous pouvons aujourd'hui choisir notre travail, genre, orientations politique et sexuelle. Nous avons même le droit de changer de nom. Alors pourquoi ne pas avoir le droit de changer d'âge?», interroge-t-il. Selon son médecin, l'âge biologique de M. Ratelband se situe entre 40 et 45 ans, précise le sexagénaire.

Après avoir été confronté dans un premier temps aux «ricanements» des magistrats, M. Ratelband estime que son avocat, le pénaliste renommé Jan-Hein Kuijpers, a réussi à «déstabiliser» le juge. «Cette affaire est inédite, il n'y a pas de jurisprudence. Les chances de succès sont infimes mais nous estimons que la législation doit évoluer avec son temps», a commenté auprès de l'AFP M. Kuijpers.

Le tribunal d'Arnhem doit rendre une décision d'ici quatre semaines. (afp/nxp)