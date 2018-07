Il gagne une pièce d'or en avalant 50 piments

Un Chinois téméraire a remporté un concours annuel de dégustation de piments en en ingurgitant pas moins de 50 en l'espace d'un peu plus d'une minute. Le gagnant, un garçon du nom de Tang Shuaihui, a empoché en récompense une pièce de monnaie en or de 24 carats.

La compétition fait partie d'un festival du piment organisé pour la deuxième année consécutive. Il se déroule dans un parc d'attractions de Ningxiang, dans la province du Hunan (centre), connue pour sa cuisine très épicée.

Brace yourself for the "fire and fiery" hot pepper eating contest in central China's Hunan province. Standing in a pool of peppers, the contestants' mouths are on fire. pic.twitter.com/Y2zgw7v0mW