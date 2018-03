Il m'aurait dit: «Je fais mon travail, maman, c'est tout»

Peu avant que l'on ne sache que son fils allait succomber à ses blessures, la mère d'Arnaud Beltrame, 45 ans, gendarme héroïque qui a pris la place des otages hier lors de l'attaque dans un supermarché de Trèbes, près de Carcassonne, a pris la parole sur les ondes de RTL. «Il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est né, fait tout pour la patrie (...) Il me dirait : 'Je fais mon travail maman, c'est tout.»

Après l'annonce de son décès, c'est son frère, Cédric Beltrame, qui s'est confié sur les ondes de la même radio. Il ne réfute aucunement le qualificatif de héros. «Il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre. Il savait certainement qu'il n'avait pratiquement aucune chance», a-t-il témoigné sur RTL.

Les enquêteurs tentaient samedi de déterminer les circonstances de l'attentat djihadiste, perpétré la veille dans le sud-ouest de la France par un assaillant qui a été abattu après des attaques ayant fait quatre morts, dont un gendarme célébré en héros pour avoir pris la place d'otages.

«Il est tombé en héros», a également salué le président Emmanuel Macron dans un communiqué, soulignant qu'il a fait «preuve d'un courage et d'une abnégation exceptionnels».

«Mort pour la patrie. Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice», avait tweeté peu avant le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

En berne

L'ensemble des drapeaux et étendards de la gendarmerie sera mis en berne samedi, a tweeté la gendarmerie nationale. En début de matinée, une rose blanche était accrochée au portail de la caserne de gendarmerie de Carcassonne (sud-ouest).

L'ensemble des drapeaux et étendards de la gendarmerie sera mis en berne aujourd'hui. Ce décès en mission nous rappelle la valeur de l'engagement qui est le nôtre, au quotidien, pour protéger la population.Toutes nos pensées accompagnent son épouse et ses proches. Richard Lizurey — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 24 mars 2018

«Très excité»

Radouane L. a entamé son équipée meurtrière peu après 10 heures vendredi en volant à Carcassonne une voiture dont il tue le passager et blesse grièvement le conducteur.

Il se dirige ensuite vers une caserne de parachutistes où il patiente «quelques minutes vraisemblablement afin d'attendre des militaires», puis fait demi-tour et se dirige vers une caserne de policiers où il tire sur quatre d'entre eux rentrant d'un footing, blessant l'un, avant de prendre la fuite.

Vers 10h15, il entre dans un supermarché Super U de la localité voisine de Trèbes, «en criant Allah Akbar» et «en se présentant comme un soldat de l'EI» prêt à «mourir pour la Syrie», selon François Molins. Il y tue deux autres personnes, un employé et un client. «J'ai vu un individu très excité qui avait une arme de poing, un couteau et qui criait Allah Akbar», a raconté Christian Guibbert, ex-policier, qui faisait ses courses et qui a mis plusieurs clients à l'abri «dans un frigo de boucher».

Sortis par l'arrière

«On a fait sortir des collègues et des clients par la porte de secours à l'arrière», a confirmé Jacky, collègue de travail d'une des victimes à la boucherie du supermarché. «Il a été tué d'une balle dans la tête à bout portant», a-t-il ajouté.

Dépêché sur les lieux, le lieutenant-colonel Beltrame, se propose en échange de la libération des clients ou employés du magasin qui n'avaient pas réussi à s'enfuir. Vers 13h20, le djihadiste ouvre le feu sur le gendarme, déclenchant l'assaut des policiers, selon François Molins.

La France vit sous la menace terroriste depuis la vague d'attentats djihadistes sans précédent qui avant ces attaques ont fait 241 morts depuis 2015.

(afp/nxp)