«Il n'y a pas de planète B», scandent les manifestants

C'est la plus grande marche pour le climat jamais organisée en Belgique, estiment les organisateurs. Dans une foule calme, des militants et de nombreuses familles avec des enfants tenant des pancartes ont scandé des messages demandant aux responsables politiques de faire plus pour assurer un avenir plus vert.

«Les politiques, où êtes-vous? Vous devez être avec nous, le peuple. Il n'y a pas de planète B», a interpellé un membre de l'ONG Oxfam, Evert Nicolai.

Les transports en commun dans toute la ville étaient gratuits pour l'occasion dimanche et le service de train national de la SNCB a proposé un billet à tarif réduit de 5 euros.

La marche a été programmée pour le lancement de la COP24, le sommet des Nations Unies sur le climat, au cours duquel des représentants de 200 pays, sous pression face à l'urgence climatique, tenteront pendant deux semaines de donner un souffle à l'accord de Paris de décembre 2015. (ats/nxp)