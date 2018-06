Il n'y a «plus de menace nucléaire» nord-coréenne

De retour tôt mercredi aux Etats-Unis après son sommet historique avec Kim Jong Un, Donald Trump s'est empressé de tenter de faire taire les doutes sur la portée de cette rencontre, en assurant que la menace nucléaire nord-coréenne n'existait plus. «Je viens d'atterrir - long voyage mais tout le monde peut dorénavant se sentir davantage en sécurité que le jour où j'ai pris mes fonctions», s'est félicité le président américain dans un tweet.

«Il n'y a plus de Menace Nucléaire de la part de la Corée du Nord. Rencontrer Kim Jong-un était une expérience intéressante et très positive. La Corée du Nord a un grand potentiel pour l'avenir!», a-t-il ajouté.

«Avant de prendre mes fonctions, les gens pensaient que nous allions entrer en Guerre avec la Corée du Nord. Le président Obama disait que la Corée du Nord était notre plus gros et plus dangereux problème. Ce n'est plus le cas - dormez bien ce soir!», a-t-il insisté.

Une première

La rencontre, mardi à Singapour, la première entre un dirigeant nord-coréen et un président américain en exercice, a eu un énorme retentissement médiatique. Mais ses résultats tangibles, notamment sur le thème-clé de la dénucléarisation, suscitent des interrogations.

La formulation de la déclaration commune reste en effet très vague et reprend de précédents engagements du régime nord-coréen jamais mis en oeuvre.

«Tournant radical»

Mais l'agence officielle nord-coréenne KCNA a estimé dans son premier compte-rendu du sommet de Singapour que l'évènement ouvrait la voie à «un tournant radical». «Kim Jong-un a invité Trump à effectuer une visite à Pyongyang à un moment opportun et Trump a invité Kim Jong-un à venir aux Etats-Unis», a indiqué KCNA. L'agence assure également que Donald Trump a évoqué «une levée des sanctions» contre le régime de Pyongyang.

Sans confirmer pour l'heure avoir accepté l'invitation à Pyongyang, Donald Trump s'est félicité d'avoir empêché une «catastrophe nucléaire». «Le monde a fait un grand pas qui l'éloigne d'une potentielle catastrophe nucléaire! Plus de lancements de fusées, d'essais ou de recherche nucléaires!», a écrit Donald Trump dans un tweet.

