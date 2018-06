Il pose avec un python et manque de mourir étranglé

Un garde forestier indien a failli être étranglé par un python pendant qu'il posait pour des photos avec le serpent géant. Sanjay Dutta a été appelé dimanche par des villageois au Bengale-Occidental après qu'un python de 40 kg a avalé une chèvre vivante.

Une fois sur place, au lieu de placer le serpent en toute sécurité dans un sac, le garde forestier l'a enroulé autour de son cou et a posé pour des photos avec des villageois sidérés.

Le serpent s'est enroulé autour de son cou, le forçant à se battre pour desserrer l'étreinte qui commençait à l'étrangler. Il en est sorti indemne mais tout rouge. «Mon premier instinct était de sauver le serpent. Je l'ai porté sur mes épaules et j'ai tenu sa bouche fermement», a déclaré Sanjay Dutta à l'AFP. «Je n'avais pas peur (...) Si j'avais paniqué, cela aurait pu être mortel», a-t-il affirmé.

Le python des roches indien est une espèce non venimeuse, mais il peut rapidement tuer sa proie en restreignant le flux sanguin et peut atteindre une longueur de 10 mètres. N'ayant pas de sac pour transporter le serpent, le garde forestier l'a emmené dans un endroit sûr dans sa voiture et libéré dans la nature. (afp/nxp)