Il proteste en poignardant trois réfugiés

Un homme de 70 ans a été incarcéré après une attaque au couteau contre trois demandeurs d'asile dans le sud de l'Allemagne, a annoncé jeudi le parquet. Il voulait protester contre la politique migratoire allemande.

Le septuagénaire, un germano-russe jusque-là inconnu de la police, a été placé en détention mercredi pour tentative de meurtre sur trois personnes. Un acte «à motivation politique» et raciste, selon une porte-parole du Parquet de Heilbronn, où se sont produits les faits samedi soir.

L'homme, armé d'un couteau et visiblement alcoolisé, a attaqué trois demandeurs d'asile qui se trouvaient devant une église du centre-ville: un Afghan de 17 ans, un Syrien de 19 ans et un Irakien de 25 ans, selon un communiqué de la police et du Parquet. Le jeune Afghan a été grièvement blessé dans l'attaque, les deux autres migrants ont été plus légèrement atteints.

L'homme, rapidement maîtrisé par des passants, a indiqué en garde à vue qu'il voulait «envoyer un signe contre la politique migratoire» de l'Allemagne, selon le Parquet et la police. Ce pays a accueilli depuis 2015 plus d'un million de demandeurs d'asile, principalement venus de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan.

Dix attaques par jour

Brièvement arrêté juste après les faits, il avait été ensuite relâché, les enquêteurs ne lui reprochant que des faits de coups et blessures. Mais après quelques jours d'enquête, il est désormais soupçonné de «tentatives de meurtre et de coups et blessures dans trois cas», selon un communiqué de la police et du Parquet, ce qui a conduit à son interpellation et à son placement en détention.

Les attaques contre les réfugiés ou les foyers de demandeurs d'asile se sont multipliées en Allemagne dans le sillage de l'arrivée de centaines de milliers de demandeurs d'asile. L'Allemagne a ainsi enregistré en 2016 quelque 3500 attaques contre des réfugiés et demandeurs d'asile, soit près de dix actes de ce type par jour. 560 personnes ont été blessées dont 43 enfants, selon le ministère de l'Intérieur. (ats/nxp)