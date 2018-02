Il sauve un enfant tombé sur les voies du métro

A deux minutes près, c'était le drame. Lundi, Mohamed, un petit garçon de deux ans et demi, a échappé à la surveillance de sa maman dans le métro de Milan. Pour semble-t-il récupérer un jouet, il s'est précipité vers les rails du métro. Et est lourdement tombé.

La scène a été filmée par des caméras de surveillance, relate le journal Il Giorno. On peut voir la maman et plusieurs passants désemparés regarder l'enfant. Jusqu'à l'arrivée d'un jeune homme de 18 ans. Celui-ci s'est précipité sur les voies pour remonter à temps le garçon. Et son jouet! Le héros du jour s'appelle Lorenzo. Il a reçu les félicitations du maire de la ville. Celui-ci a également remercié l'opératrice de la station «qui a rapidement bloqué le train entrant».

(aec/nxp)