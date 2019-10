Il vole une ambulance et renverse des piétons

La police norvégienne a annoncé mardi avoir arrêté un homme armé qui avait volé une ambulance à Oslo et renversé plusieurs personnes, dont au moins un enfant, sans que ses motivations soient connues. La police a précisé être à la recherche d'un deuxième suspect, une femme, qui aurait été impliquée dans l'incident.

#Breaking: An armed man in Oslo, Norway stole an ambulance and drove into people in the street. The suspect has been shot and is in custody. On-going story (in Norwegian): https://t.co/fCawAjiF8c