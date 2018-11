Ils incendient une réplique de la tour Grenfell

Cinq Londoniens ont été arrêtés pour avoir mis le feu à une réplique de la tour Grenfell dont l'incendie en 2017 avait causé la mort de 72 personnes, un feu de joie jugé «inacceptable» par Theresa May.

Les cinq hommes, dont deux sont âgés de 49 ans et les autres de 19, 46, et 55 ans se sont rendus d'eux mêmes dans un bureau de police lundi soir où ils ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public, a annoncé Scotland Yard mardi.

Une vidéo de ce feu de joie avait provoqué l'indignation lundi. Elle montre un groupe riant et plaisantant en enflammant une réplique du bâtiment d'environ un mètre de haut, sur laquelle est écrit «Grenfell Tower», des personnages en papier étant représentés aux fenêtres.

This is probably the most callous and vicious act of anti-Muslim hate speech I've ever seen.



British racists mock Muslim victims of the Grenfell Tower fire, which claimed 72 lives.https://t.co/RPxhXgnYye pic.twitter.com/z6sP9ivqNZ — CJ Werleman (@cjwerleman) November 5, 2018

Un incendie très meurtrier

Soixante et onze personnes, dont un bébé mort-né sont morts lors de l'incendie de la tour Grenfell le 14 juin 2017. Une 72e victime est décédée quelques mois plus tard. «Manquer de respect à ceux qui ont perdu leurs vies dans la tour Grenfell, et à leurs familles et leurs proches est absolument inacceptable», a tweeté la Première ministre conservatrice Theresa May.

To disrespect those who lost their lives at Grenfell Tower, as well as their families and loved ones, is utterly unacceptable. https://t.co/i4PeM2cGBd — Theresa May (@theresa_may) November 5, 2018

L'incendie de la tour Grenfell constitue «une des pires tragédies dont notre ville a été victime», a souligné le maire travailliste de Londres Sadiq Khan. Moyra Samuels, de l'association Justice for Grenfell a qualifié cet acte «d'attaque dégoûtante contre des personnes vulnérables», s'alarmant d'une «montée inquiétante du racisme dans ce pays en ce moment».

La tour Grenfell se trouvait dans un quartier pauvre de Londres et une part importante des victimes de la catastrophe étaient issues de l'immigration.

De nombreux feux de joie étaient organisés lundi et le weekend précédent comme chaque année autour du 5 novembre pour célébrer l'échec d'une conspiration de catholiques anglais emmenés par Guy Fawkes pour tuer le roi protestant Jacques 1er et faire exploser le Parlement, le 5 novembre 1605. (afp/nxp)